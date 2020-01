So sollen die Kriegsparteien zur Räson gebracht werden

Kompromisse ausgelotet

Die deutsche Regierung sieht in Haftars Abreise keinen Hinderungsgrund für die geplante ­Libyen-Konferenz in Berlin. Nach Absprache mit UNO-General­sekretär António Guterres soll der Gipfel am Sonntag auf Ebene der Staats- und Regierungschefs stattfinden. An der Konferenz sollen die USA, Russland, Grossbritannien, Frankreich und China teilnehmen, die fünf ständi­gen Mitglieder des UNO-­Sicherheitsrats. Hinzu kommen die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, die Republik Kongo, Italien, Ägypten und Algerien. Unklar war, ob die USA durch Präsident Donald Trump vertreten werden. Einladungen gingen auch an die libyschen Konfliktparteien, also an Sarraj und General Haftar.

Die Vorbereitungen für das Treffen laufen seit Monaten. Hochrangige Beamte haben bereits mögliche Kompromisse für eine Abschlusserklärung aus­gelotet. Für Deutschland, aber auch die Europäer, die um eine gemeinsame Position ringen, ist das Vorhaben von zentraler Bedeutung. Sie fürchten sich vor neuen Flüchtlingsströmen aus Libyen. Die Zusammenarbeit der EU mit der libyschen Küsten­wache steht in der Kritik. Eine Rückführung von Migranten in das nordafrikanische Land ist wegen der Sicherheitslage dort derzeit nicht möglich. Zudem machen die Staatschefs mehrerer Länder der Sahelzone klar, dass in ihren Ländern ohne eine Lösung der Probleme in Libyen Stabilität kaum zu erreichen sei.

Russland will die Anstrengungen aller europäischen Länder, der Nachbarn Libyens und der anderen Staaten vereinigen.

Ziel der Berliner Konferenz ist es zunächst vor allem, die ausländischen Unterstützer der ­libyschen Kriegsparteien darauf zu verpflichten, ihre Hilfe einzustellen und das UNO-Waffen­embargo einzuhalten. Die UNO hat dokumentiert, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Haftar Drohnen chinesischer Bauart zur Verfügung gestellt haben und aus Russland stammende Luftabwehrsysteme des Typs Panzir. Ägypten und Jordanien haben ebenfalls Waffen geliefert. Auf der Gegenseite hat die Türkei der Regierung Sarraj gepanzerte Fahrzeuge und Drohnen geliefert.

Die Lage in dem Land war im April eskaliert, nachdem Haftar vor einer geplanten Friedenskonferenz unter Vermittlung der UNO eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis begonnen hatte. Sie geriet bereits wenige Wochen nach ihrem Beginn ins Stocken. Bewegung an der Front brachte erst wieder der Einsatz russischer Söldner, deren Zahl westliche Geheimdienste auf mindestens 1400 schätzen. Als Reaktion darauf kündigte die Türkei die Entsendung von Truppen aufseiten Sarrajs an.