US-geführte Militärkoalition etabliert sich am Persischen Golf

Die US-Streitkräfte erklärten am Donnerstag, man habe ein Kommandozentrum in Bahrain errichtet, in dem künftig alle Informationen der beteiligten Marinen und Industriepartner gebündelt würden, um einen möglichst effektiven Einsatz zu gewährleisten. Zudem sei US-Konteradmiral Alvin Holsey zum Befehlshaber der Koalition ernannt worden.