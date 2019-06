Sudans Ex-Präsident Bashir der Korruption beschuldigt

In dem Anwesen Bashirs war nach seinem Sturz laut Militär Bargeld in Höhe von mehr als 113 Millionen Dollar (100 Millionen Euro) in drei verschiedenen Währungen sichergestellt worden. Die Sicherheitskräfte entdeckten demnach bei einer Durchsuchung sieben Millionen Euro, 350'000 Dollar und fünf Milliarden sudanesische Pfund.

Der drei Jahrzehnte lang autoritär herrschende Staatschef war am 11. April nach monatelangen Massenprotesten von der Armee gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt, der bei der Protestbewegung auf massiven Widerstand stösst.

Bashir war bereits im Mai der «Anstiftung zur und Beteiligung an der Ermordung von Demonstranten» beschuldigt worden. Im vergangenen Monat hatte die Staatsanwaltschaft zudem eine Befragung Bashirs zu Geldwäsche-Vorwürfen und zu «Terror-Finanzierung» angeordnet.

Der Sudan zählt zu den korruptesten Ländern der Welt. In der Rangliste der Organisation Transparency International liegt das Land auf Platz 172 von 180.