Syrische Armee nimmt wichtige Rebellen-Stadt ein

Die syrischen Regierungstruppen haben bei ihrer Offensive gegen die letzte grössere Rebellen-Enklave in der Provinz Idlib eine strategisch wichtige Stadt erobert. Bei Gefechten am Samstag seien mehr als hundert Kämpfer auf beiden Seiten getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit.