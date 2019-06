Syrischer Ex-Fussballer bei Gefechten getötet

Al-Sarut war einer der ersten Sportler, die sich 2011 dem bewaffneten Widerstand gegen Assad anschlossen. Der Torhüter hatte für die Jugend-Nationalmannschaft Syriens gespielt. Bei Demonstrationen gegen die Assad-Regierung in Homs hatte er sich auch als Sänger von Protestliedern einen Namen gemacht. Ein 2014 beim kalifornischen Sundance-Filmfestival ausgezeichneter Dokumentarfilm des syrischen Regisseurs Talal Derki folgte al-Sarut auf dem Weg vom Anführer ziviler Proteste hin zum Kämpfer der Rebellen.

Vater und Brüder sind ebenfalls tot

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen in vergangenen Jahren auch al-Saruts Vater sowie vier seiner Brüder ums Leben. Al-Sarut selbst hatte im Lauf des Bürgerkriegs unter anderem als Kommandant gekämpft und wurde mehrmals verwundet.

Die Kämpfe in Syrien dauerten am Samstag an. Seit Freitag seien auf beiden Seiten mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle. Im Kampf um ihre letzte grosse Hochburg im Nordwesten des Landes hätten Rebellen Dutzende Raketen abgefeuert. Die Truppen der Regierung und dessen Verbündeter Russland verstärkten ihre Luftangriffe in der Region.