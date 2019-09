Trump erklärt Gespräche mit Taliban definitiv für «tot»

«Wir würden gerne gehen, aber wir werden zur richtigen Zeit gehen», sagte Trump am Montag vor Reportern im Weissen Haus. Trump sagte, die USA hätten die Taliban in Afghanistan in den vergangenen vier Tagen stärker angegriffen als in den vergangenen zehn Jahren.

Der Präsident kritisierte, die USA seien seit langer Zeit die «Polizisten» in Afghanistan. Die dortige Regierung müsse mehr Verantwortung übernehmen. Trump betonte, die Idee des geplanten Treffens sei seine gewesen. «Und es war meine Idee, es abzusagen.» Trump hatte am Samstagabend auf Twitter mitgeteilt, er habe ursprünglich für Sonntag in Camp David geheime Treffen mit den Taliban und - getrennt davon - mit Afghanistans Präsident Aschraf Ghani geplant. Wegen eines tödlichen Anschlags der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul habe er die Treffen und die «Friedensverhandlungen» abgesagt. Bei dem Anschlag war auch ein US-Soldat getötet worden.