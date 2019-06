«Trump-Höhen»: Israel widmet US-Präsident neue Golan-Siedlung

Netanyahu sprach an der Sitzung von einem «historischen Tag». Man wolle mit dem Akt «Israels grossen Freund» Trump würdigen. «Wir werden die Golanhöhen weiter ausbauen, für die jüdischen und die nichtjüdischen Bewohner», sagte Netanyahu.

Der US-Präsident bedankte sich auf Twitter bei der israelischen Regierung und sprach von einer «grossen Ehre». Und auch US-Botschafter David Friedman dankte Netanyahu für die «aussergewöhnliche Geste» an Trump.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!???????????????? https://t.co/OUcf6s98UX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Juni 2019