USA präsentieren angebliches neues Beweismaterial gegen Iran

Die USA veröffentlichten laufende Bilder, um die angebliche Schuld des Irans am Anschlag auf zwei Öltanker zu belegen. (Video: Tamedia)

Der norwegische Tanker «Front Altair» und die «Kokuka Courageous» aus Japan hatten am Donnerstagmorgen im Golf von Oman Notrufe abgesetzt, nachdem es bei beiden Schiffen an der Wasserlinie Explosionen gegeben hatte. US-Präsident Donald Trump wies Teheran die Verantwortung zu: «Der Iran hat das gemacht», sagte er am Freitag in einem Fernsehinterview.

Das beschuldigte Land Iran dementierte eine Urheberschaft. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine unabhängige Untersuchung.