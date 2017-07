Trumps Stabschef ist ein «paranoider Schizophrener»

Der neue Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses, Anthony Scaramucci, hat dem Stabschef von Präsident Donald Trump die illegale Weitergabe von Informationen vorgeworfen und ihn in einem Telefonat mit einem Journalisten übel angegriffen. Nach Bekanntwerden des Telefonats mit einem Reporter von «The New Yorker» ruderte Scaramucci auf Twitter zurück: Er benutze manchmal eine «anschauliche» Sprache, davon werde er sich fernhalten, schrieb Scaramucci – aber er werde weiterhin leidenschaftlich für die Agenda von US-Präsident Donald Trump kämpfen.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA