China reagiert scharf auf Kritik an Uiguren-Verfolgung

China hat die Kritik von 22 Ländern an der Verfolgung von Uiguren in der Provinz Xinjiang scharf als Einmischung in innere Angelegenheiten zurückgewiesen. Der Sprecher des Aussenamtes, Geng Shuang, warf ihnen am Donnerstag vor der Presse in Peking «unberechtigte Anschuldigungen» sowie eine «Politisierung der Menschenrechte» vor.