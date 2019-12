Khashoggi-Mord: Fünf Menschen zum Tode verurteilt

Der grausame Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Saudiarabien international über Monate viel Kritik eingebracht – nun hat ein Gericht in dem Königreich fünf Angeklagte in dem Fall zum Tode verurteilt.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Riad am Montag mit. Drei weitere Angeklagte wurden wegen «Verschleierung des Verbrechens» zu Haftstrafen von insgesamt 24 Jahren verurteilt. Gut ein Jahr nach dem Mord hat Riad damit mehrere Schuldige benannt, hält ihre Namen aber noch unter Verschluss.