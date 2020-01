Soleimanis Tod stärkt die Hardliner im Iran

Eine Strategie zunehmend aggressiver militärischer Provokationen

Sie hatten ohnehin nie direkten Zugriff auf die Regionalpolitik ihres Landes in Syrien, im Irak, in Libanon oder Jemen. Das war Soleimanis Domäne, er schuldete nur Khamenei direkt Rechenschaft. Selten wurde das deutlicher als beim Besuch des syrischen Diktators Baschar al-Assad in Teheran im Februar 2019, von dem Sarif erst aus iranischen Medien erfuhr.

Jüngst bestimmte Soleimani auch massgeblich die Strategie der Islamischen Republik, Trumps «Kampagne maximalen Drucks» mit einer «Kampagne maximalen Widerstands» entgegenzutreten. Dazu gehörte eine Reihe von zunehmend aggressiven militärischen Provokationen, von Angriffen auf Tanker im Persischen Golf über den Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne bis zum Angriff auf saudische Ölanlagen. Diese Strategie gipfelte in den vergangenen Wochen in einer Reihe von mindestens elf Attacken auf US-Stützpunkte im Irak und in jenem Beschuss einer Basis nahe Kirkuk durch die Miliz Kataib Hizbollah, der einen amerikanischen Zivilangestellten tötete und mehrere amerikanische und irakische Soldaten verwundete.

Weitere Verhandlungen zum Atomabkommen sind nicht zu erwarten

Sarif hatte lange versucht, das Atomabkommen zu bewahren, dem sich die Europäer wie Russland und China weiter verpflichtet sahen. Ein Jahr lang übte sich Iran in Geduld, doch letztlich sah sich das Land in seinen Erwartungen enttäuscht, die Europäer würden ihnen helfen, US-Sanktionen zu umgehen. In der Folge rückte Teheran Schritt für Schritt vom Atomabkommen ab. Und mindestens der jüngste – die Wiederaufnahme der Urananreicherung in der Anlage Fordow – trug schon die Handschrift der radikaleren Fraktionen im Regime, auch wenn Sarif sie weiter nach aussen vertritt.

Für die kommenden Tage hat Iran die nächste Phase seiner Reaktion angekündigt – sie dürfte harsch ausfallen. Frankreichs früherer Botschafter bei den UN und in Washington, Gérard Arnaud, schrieb auf Twitter, was auch aktive europäische Diplomaten fürchten: Wie immer Irans Antwort auf die Tötung Soleimanis ausfalle, jede Aussicht auf weitere Verhandlungen zum Atomabkommen oder dessen Überleben sei «zu vergessen». Das wird der ohnehin schon komplexen Krise eine weitere, internationale Dimension der Eskalation hinzufügen. Und die wird auch die Europäer früher oder später zu einer Reaktion zwingen, die sie aus politischen Gründen lange zu vermeiden gesucht haben.