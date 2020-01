Wie der Brexit ein Volk entzweit hat

Es sei ihm vollkommen bewusst, sagte Cameron damals, dass das Einverständnis seiner Landsleute mit der EU nur «hauchdünn» sei. Aber das ­werde er mit einem «neuen Deal» schon regeln. Er werde dafür sorgen, dass die Briten sich zu guter Letzt aussöhnten mit der EU.

«Europa zu verlassen, würde Wirtschaft und Staatssicherheit bedrohen.»David Cameron, Ehemaliger britischer Premierminister

Tatsächlich war Cameron überzeugt davon, dass es zu einer Volksabstimmung überhaupt nie kommen würde. Weil ihn seine liberaldemokratischen Koaliti­ons­­­partner daran hindern würden, kalkulierte er. Aber als er bei den Wahlen von 2015 überraschend eine eigene Mehrheit ­errang, wurde er von den EU-Gegnern seiner Partei an sein Versprechen erinnert. Im folgenden Jahr setzte er «sein» Referendum an. Es fand im Juni 2016 statt. Wie es ausging, wissen wir. 48,1 Prozent stimmten für den Verbleib in der EU. 51,9 Prozent waren dagegen. Welche Folgen dieses Ergebnis haben würde, konnte damals niemand ahnen.

1317 Tage Schock

Seither hat sich ein Drama ohnegleichen abgespielt in ­Britannien, das dreieinhalb Jahre lang Chaos und Konfusion produzierte, massenweise Menschen auf die Strassen trieb und alle Lebensbereiche der Briten berührte. ­Jeder der 1317 Tage, die seit dem Referendums-Schock vergangen sind, hat neue Überraschungen gebracht. Nach seiner historischen Fehleinschätzung musste Cameron unverzüglich abtreten.

In 10 Downing Street landete aber erst mal nicht Boris ­Johnson, der die Brexit-Kampagne angeführt hatte und als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge galt, sondern Theresa May.

«Brexit bedeutet Brexit.»Theresa May, Ehemalige britische Premierministerin.

May, eine eher dröge Politi­kerin, suchte zunächst einmal ­vergessen zu machen, dass sie noch im April desselben Jahres verkündet hatte, es sei «eindeutig in unserem nationalen Interesse, Mitglied der Europäischen Union zu bleiben». Jetzt, nach dem ­Referendum, erkannte sie das «nationale Interesse» darin, Grossbritannien aus der EU zu führen – koste es, was es wolle.

Sie wollte die «Brexit-Premierministerin» sein. Dummerweise hatten die siegreichen ­Brexiteers aber keinen Plan für ihren Brexit entwickelt. Niemand ausser Ukip-Chef Nigel Farage hatte schliesslich vor dem Referendum verlangt, es zu einem ­totalen Bruch mit «Europa» kommen zu lassen.