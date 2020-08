Kein Volksfest in Thun – Ausschiesset findet statt – aber reduziert Aufgrund der Coronapandemie kann der Ausschiesset in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Der Gemeinderat hat jedoch einem reduzierten Programm für die Kadetten zugestimmt. UPDATE FOLGT

Heuer wird es keinen öffentlichen Auftritt des Fulehungs geben. Foto: Patric Spahni

Am 12. August hat der Bundesrat das Verbot für Anlässe mit mehr als 1000 Personen bis Ende September verlängert. «Schweren Herzens müssen wir in diesem Jahr auf die öffentlichen Veranstaltungen am Ausschiesset verzichten. Eine Durchführung wäre auch ohne den aktuellsten Entscheid des Bundesrates unverantwortlich gewesen», sagt Christoph Nydegger, Präsident der Kadettenkommission.

«Auch der Gemeinderat bedauert es sehr, dass das Thuner Volksfest heuer nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann.» Raphael Lanz, Stadtpräsident von Thun

Folgende Veranstaltungen finden deshalb nicht statt: Umzüge, öffentlicher Auftritt Fulehung, Konzerte in der Stadt, Zapfenstreich, Tagwache, Ehemaligen-Ball, Fulitour und diverse Leiter-Anlässe. «Auch der Gemeinderat bedauert es sehr, dass das Thuner Volksfest heuer nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Zum Glück können wir wenigstens den Kadetten einige Programmpunkte und damit einen gebührenden Abschluss ihres Kadettenjahres ermöglichen», lässt Stadtpräsident Raphael Lanz in einer Medienmitteilung verlauten.

Reduziertes Programm für Kadetten

Zuhanden des Gemeinderats erarbeitete die Kadettenkommission ein reduziertes Programm für die Kadetten mit entsprechenden Schutzmassnahmen. «Das Szenario ist gut durchdacht und schlüssig, so dass wir ihm zustimmen konnten», so Stadtpräsident Raphael Lanz weiter.

Die Kadettenanlässe finden grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. «Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis und hoffen auf ein schönes Volksfest im nächsten Jahr», so Christoph Nydegger.

pd