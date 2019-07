Abbiegen nach 100 Jahren

Einen Bentley zu fahren, ist für die meisten ein aussergewöhnliches Erlebnis. Die lange Geschichte des britischen Herstellers, gespickt mit zahlreichen Rennsporterfolgen, viel Tradition und hie und da etwas angestaubt wirkendem Prunk, wirft einen langen Schatten voraus. Ein Blick in die aktuellen Preislisten macht ehrfürchtig. Ein Blick in den Innenraum ebenfalls – zumindest in den eines modernen Bentley. Opulenter können Autos kaum sein.