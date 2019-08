Kennen Sie Jan Delay? Der näselnde Sänger aus Hamburg-Eimsbüttel, der niemals ohne Hut, dafür stets im schrillen Anzug und mit Krawatte piekfein gekleidet über die grossen Bühnen tanzte, ist bekannt als der «Chefstyler». Okay, Delay, mit bürgerlichem Namen Jan Philipp Eissfeldt, hat sich diesen Titel selbst verliehen, was seine Bedeutung natürlich abschwächt. Streitig machen will ihm den dennoch niemand, auch wenn sein letzter Hit eine ganze Weile her ist.