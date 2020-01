Dabei verlässt sich die Amag nicht mehr nur auf den Import und Verkauf der Fahrzeuge der VW Group, sondern diversifiziert. «Im 2018 gegründeten Innovation & Venture Lab in Zürich werden digitale Transformationsprojekte und die Beteiligungen und Engagements in neuen Mobilitätsformen gebündelt», erklärt Hannesbo weiter.

Zu den ersten marktaktiven Ergebnissen gehört das Joint Venture «autoSense» mit Swisscom und Zurich-Versicherung: Der mobile Fahrzeugassistent wird heute in rund 40'000 Fahrzeugen eingesetzt. Seit Herbst 2019 bietet die Amag mit «Clyde» auch ein Abomodell für Autos an. «Bei Clyde können die Kunden ein Fahrzeug auf Monatsbasis mieten», erklärt Hannesbo. Zudem soll Clyde den risikofreien Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen. «Der Nutzer kann für einige Monate ein Elektroauto fahren und Erfahrungen sammeln, bevor er ein Auto kauft.»

Das dritte Start-up «noviv» entwickelt nachhaltige Mobilitätskonzepte für Unternehmen und Immobilienverwalter. «Unser Lab hat spannende Lösungen entwickelt und neue Angebote rund um die Mobilität ausgearbeitet. Eine perfekte Erweiterung unserer bestehenden Produkte und Dienstleistungen», zeigt sich Hannesbo überzeugt.

Lade-Infrastruktur zu dürftig

Überzeugt ist der passionierte Rennvelofahrer auch von der Elektromobilität. «Wir stehen nahe am Durchbruch», so Hannesbo. «Aber noch nicht 2020. Denn leider ist die Lade-Infrastruktur in der Schweiz noch zu schlecht, und das ist vor allem für Mieter ein Problem.» Trotzdem ist er überzeugt, dass in weniger als 10 Jahren jedes zweite von der Amag verkaufte Neufahrzeug rein elektrisch fahren wird. Und welche Probleme muss der Chef kurzfristig lösen? «Die Sonne hält sich nicht an unsere Berechnungen», sagt Hannesbo. «Wir brauchen Vorhänge an unserem neuen Hauptsitz. Und Ständer für die Regenschirme.»