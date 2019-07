Autobauer droht, Opel Astra nicht mehr in England herzustellen

Auch der britische Verband der Autohersteller und Händler, SMMT, warnt. «Die erste Aufgabe des Premierministers muss es sein, einen Deal zu erzielen, der einen reibungslosen Handel gewährleistet, denn für unsere Branche ist kein Deal keine Option», sagte der Chef des Verbands vergangene Woche zur «Financial Times».

In letzter Zeit haben sich Hiobsbotschaften für die Autoindustrie gemehrt. So schliesst etwa Ford ein Motorenwerk in Bridgend, 1700 Jobs fallen weg. Nissan kündigte an, den X-Trail anders als angedacht nicht in Grossbritannien zu produzieren. Honda schliesst ebenfalls eine Fabrik.

Für die Autoindustrie steht einiges auf dem Spiel. Ein No Deal mit der EU würde die Autos als Exportware teurer machen, weil plötzlich Zölle fällig würden. Grossbritannien exportiert jährlich über eine Million Fahrzeuge, rund die Hälfte in die EU. Hunderttausende Jobs in Grossbritannien hängen direkt mit der Autoindustrie zusammen.

Schwierige Zeiten sieht auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer auf Grossbritannien zukommen. Man müsse davon ausgehen, dass die japanischen Hersteller ihre britischen Werke Stück für Stück verkleinern und auflösen. «Sollten die Zölle kommen, macht es kaum mehr Sinn für sie, ihre Werke aufrecht zu erhalten», so Dudenhöffer. Ähnliches gelte für Opel, Ford und andere. «Ost-Europa wird der grosse Gewinner.»

Dudenhöffer prophezeit einen grundlegenden Bedeutungsverlust für Grossbritanniens Autoindustrie. Künftig würden dort verstärkt sogenannte CKD für den heimischen Markt produziert, also «Autos in Einzelteilen», die vor Ort zusammengeschraubt werden. «England wird damit für die Autobauer ähnliche Bedeutung erhalten wie andere CKD-Länder, etwa wie Thailand», sagt Dudenhöffer. Sein Fazit: «Die britische Autoindustrie geht in die Isolation.»