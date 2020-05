Bauprojekt abgeschlossen – Bahnhof Frutigen erstrahlt in neuem Glanz Die Sanierungsarbeiten am Bahnhofgebäude in Frutigen sind abgeschlossen. Die BLS hat rund vier Millionen Franken investiert.

Die BLS hat den Bahnhof Frutigen saniert. Das Bild stammt aus der Umbauphase. Foto: PD

Seit kurzem ist das Bahnhofgebäude in Frutigen wieder bezugsbereit, die restlichen Gerüste des Umbaus werden demnächst entfernt. Dies geht aus einer Mitteilung der BLS vom Montag hervor. Der Sanierung des Bahnhofgebäudes in Frutigen war ein Wettbewerb von vier Architekturbüros vorausgegangen.

Das Projekt der Firma Althaus Architekten AG in Bern wurde zwischen Sommer 2019 und Frühling 2020 realisiert. Das Hauptgebäude stammt aus dem Jahr 1913. Insgesamt hat die BLS rund vier Millionen Franken investiert.

Charakter blieb erhalten

Der BLS war es wichtig, den Charakter des von weit her sichtbaren Gebäudes beizubehalten. So wurde beispielsweise das Dach wieder mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Die Räume wurden vergrössert und teilweise grössere Fensterfronten eingebaut. In den Obergeschossen gibt es drei Mietwohnungen. Die alten Holzbalken im ausgebauten Dachgeschoss wurden beibehalten.



Das Erdgeschoss bietet Platz für den Convenience-Shop von Valora sowie für eine weitere gewerbliche Nutzung. Die Fläche von 132 Quadratmeter steht laut BLS noch zur Vermietung. Im ersten Obergeschoss befinden sich die Räumlichkeiten von Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK AG). Seit wenigen Tagen sind auch die drei Wohnungen in den Obergeschossen zur Vermietung ausgeschrieben.

( pd )