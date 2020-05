Regulärer Fahrplan ab Montag – Bahnunternehmen empfehlen das Tragen der Maske Ab Montag fahren die Montreux-Oberland-Bahn und die Jungfraubahnen wieder nach regulärem Fahrplan. Kann in den Zügen der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden, empfehlen die Bahnen das Tragen der Maske. Hans Urfer/pd

Zugkomposition der Berner-Oberland-Bahn (BOB) mit dem Wetterhorn im Hintergrund. Foto: PD

Auf den nicht touristischen Linien führen die Jungfraubahnen und die Montreux-Oberland-Bahn wieder den Halbstundentakt ein. Letzteres gilt ab kommendem Montag wieder für das ganze Netz der Berner-Oberland-Bahn und den Abschnitt Lauterbrunnen–Wengen der Wengernalpbahn (WAB), wie die Jungfraubahnen am Freitag mitteilten. Die WAB-Strecke Wengen–Kleine Scheidegg–Grindelwald bleibe eingestellt. Infolge Revision werde der Betrieb der Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren ab dem 16. Mai aufgenommen.

MOB-Regionalzüge fahren

Auf dem Oberländer Bahnnetz der Montreux-Oberland-Bahn (MOB) verkehren gemäss einer Medienmitteilung des Bahnunternehmens ab dem 11. Mai die Regionalzüge wieder auf der Strecke Zweisimmen–Gstaad. Zudem werde der Halbstundentakt zu Hauptverkehrszeiten zwischen Zweisimmen und Lenk wieder aufgenommen.

Die touristisch betriebenen Streckenabschnitte beider Bahnunternehmen bleiben geschlossen. Die Jungfraubahnen gehen nach eigenen Angaben davon aus, «dass die rein touristischen Linien – unter anderem aufs Jungfraujoch, Grindelwald-First und Harder Kulm – ab dem 8. Juni wieder in Betrieb genommen werden können».

Plakate und Masken

Die Rückkehr zum regulären Fahrplan geht bei beiden Bahnunternehmen mit der Einführung eines Schutzkonzepts einher, welches sich auf jenes der SBB abstützt. «Unter anderem gilt für Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt Maskenpflicht, sofern sie nicht durch eine Scheibe/Plexiglaswand geschützt sind», halten die Jungfraubahnen fest. Auch werde den Fahrgästen empfohlen, Masken zu tragen, wenn in den Verkehrsmitteln der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Weitere Empfehlungen seien auf Plakaten festgehalten, die an allen Bahnhöfen und weiteren neuralgischen Punkten aufgestellt und aufgehängt werden. Desinfektionsmittel seien ebenfalls an allen wichtigen Punkten für alle zugänglich.