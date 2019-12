Barack Obama und Joe Biden als Mordermittler

Der Autor

Andrew Shaffer, geboren 1978 in Cedar Rapids im US-Bundesstaat Iowa, besuchte den Iowa Writer’s Workshop, ein renommiertes Creative-Writing-Programm an der University of Iowa, und studierte Comedy an der Improvisationsschule The Second City in Chicago. Er ist Gründer und kreativer Leiter der Grusskartenfirma Order of St. Nick, zu deren Spezialitäten atheistische Weihnachtskarten gehören. Zudem betreibt er den Verlag 8th Circle Press, der die Bücher seiner Frau, der Schriftstellerin Tiffany Reisz, herausgibt.

Als Autor veröffentlichte er verschiedene Bücher, darunter «The Day of the Donald. Trump Trumps America!», und unter dem Pseudonym Fanny Merkin die «Fifty Shades of Grey»-Parodie «Fifty Shames of Earl Grey».

«Hope Rides Again» ist der Anfang einer Serie von Krimis mit Barack Obama und Joe Biden; in den USA ist im letzten Sommer der zweite Band «Hope Rides Again» erschienen. Andrew Shaffer lebt in Lexington, Kentucky, wo er am Carnegie Center for Literacy and Learning lehrt und Autoren betreut.



Andrew Shaffer: «Hope Never Dies. Ein Fall für Obama und Biden» (Original: «Hope Never Dies. An Obama Biden Mystery», Quirk Books, Philadelphia 2018). Aus dem Englischen von Eva Bonné. Droemer, München 2019, 318 S., ca. 23 Fr.

