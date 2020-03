Kleinere Jahrgänge – Befristet bewilligte Kindergartenklasse läuft aus Ab August wird in Seftigen der Kindergarten in zwei altersgemischten Klassen weitergeführt.

In Seftigen gibt es künftig weniger Kindergartenklassen (Symbolbild). Foto: Adrian Moser

«Die Entwicklung der Schülerzahlen im Altersbereich des Kindergartens verläuft wie vorausgesehen und veranlasst die Schulkommission und den Gemeinderat, die bis Sommer 2020 befristet bewilligte Kindergartenklasse auf Ende des laufenden Schuljahres zu schliessen», teilt der Gemeinderat Seftigen mit. Habe in den letzten Jahren die Anzahl Kinder der beiden Kindergartenjahrgänge stets zwischen 50 und 55 gelegen, sinke diese nun auf das neue Schuljahr hin wieder unter die Marke von 40. Der Kindergarten wird ab August in zwei altersgemischten Klassen weitergeführt. Die dritte Kindergartenklasse wurde im Jahr 2013 aufgrund der damals steigenden Kinderzahlen befristet eingeführt und letztmals im Jahr 2017 für die Dauer bis 31. Juli 2020 verlängert. «Die Entscheide über die seinerzeitige Klasseneröffnung und die anstehende Schliessung stützen sich auf die kantonalen Richtlinien», heisst es in der Mitteilung weiter.

( pd/mik )