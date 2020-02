Gemeinderat hält Versprechen – Bekommt Mürren den Kindergarten zurück? Eine Arbeitsgruppe soll überprüfen, ob die Wiedereröffnung eines Kindergartens im Bergdorf auf Basis der kantonalen Vorgaben möglich ist. Samuel Günter

Kehrt der Kindergarten ins Schulhaus Mürren zurück? Eine Arbeitsgruppe soll überprüfen, ob eine Wiedereröffnung möglich ist. Foto: Archiv/bpm

Neue Hoffnung für die Wiedereröffnung des Kindergartens in Mürren. Der Gemeinderat Lauterbrunnen teilt mit, dass er eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, die die dafür notwendigen Voraussetzungen überprüfen soll. Der Gemeinderat löse damit ein Versprechen ein, dass er bei der Schliessung der Basisstufe in Mürren abgegeben habe. Nämlich dass «dieser Beschluss in Bezug auf einen Kindergarten nicht abschliessend» sei, wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung festhält. Eine Wiedereröffnung zu einem späteren Zeitpunkt werde geprüft.

Die Arbeitsgruppe soll nun «die aktuelle und künftige Kindersituation» überprüfen. Zusammengesetzt ist sie aus Mitgliedern der Bildungs- und Kulturkommission. Die Führung hat Ressortleiterin Katharina Romang. Der Auftrag laute: auf Basis der kantonalen Vorgaben und des Gemeinderatsbeschlusses zu prüfen, «ob und auf welchen Zeitpunkt in Mürren ein Kindergarten (wieder-)eröffnet werden kann».