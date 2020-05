Autobahnanschluss Thun-Nord – Belagseinbau führt zu Verkehrseinschränkungen Die Umgestaltung des A6-Anschlusses Thun-Nord ist bereits weit fortgeschritten. Für den Einbau des Deckbelags wird der Verkehr auf der Brücke über die Autobahn am Wochenende zeitweise einspurig geführt. Barbara Schluchter-Donski

Wegen des Belagseinbaus in Thun-Nord sind am Wochenende Verkehrseinschränkungen vorgesehen. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 wurde auch der Anschluss Thun-Nord umgestaltet. So wurde die Brücke über die Autobahn verbreitert, und beidseits der Autobahn entstanden neue Kreisel. «Aktuell laufen verschiedene Abschlussarbeiten. Und am kommenden Wochenende ist der Einbau des neuen Deckbelags zwischen den beiden Kreiseln vorgesehen», teilt nun das Amt für Strassen mit. Der Belagseinbau sei in der Nacht auf Samstag, 9. Mai, vorgesehen. Der Einbau selbst ist am Sonntag, 10. Mai, vorgesehen. Am Montag, 11. Mai, werden die Markierungen aufgebracht. Dies alles unter der Voraussetzung, dass das Wetter die Arbeiten erlaube. Ansonsten könne es zu Verschiebungen kommen.