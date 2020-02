Belper Wahlen im Herbst – Benjamin Marti will Präsident bleiben Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) kandidiert im Herbst erneut. Ob er Konkurrenz erhält, ist offen. Johannes Reichen

Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) möchte im Amt bleiben. © Franziska Rothenbühler

Seit vier Jahren ist Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP) im Amt. Nun möchte er weitere vier Jahre anhängen. In einem Schreiben an die Parteien über das Prozedere zu den Wahlen vom 1. November teilte die Gemeinde mit, dass Marti sich zur Wiederwahl stelle. «Ich kann meine Leidenschaft als Beruf ausüben», sagt Marti. «Und dies in einem Dorf, in dem es viel Schönes passiert.»