Bern probt den Normalzustand Am ersten Morgen des Corona-Notstands ging es auf den Berner Samstagsmärkten auf dem Bundesplatz und in der Münstergasse zu und her fast wie immer. Ohne viel «Social Distancing». Jürg Steiner

Der Bundesplatz- und der Münstergass-Märit findet offenbar normal statt. Foto: Enrique Muñoz García

Für einmal war es fast gespenstisch, in die Normalität einzutauchen. Man war vielleicht in einer Migros-Filiale, am Könizer Bläuackerplatz zum Beispiel, und sah die leergekauften Regale von Lebensmitteln und Toilettenpapier. Man hatte auch die Bilder der verwaisten Rialto-Brücke in Venedig im Kopf oder des menschenleeren Petersplatzes in Rom, und am Vormittag nach der Bekanntgabe des dramatischen Corona-Massnahmenpakets des Bundesrats hätte man Ähnliches auch für die Berner Innenstadt erwarten können. Aber nichts da. Die Berner Samstagsmärkte brummten, von blossem Auge geschätzt, praktisch geng wi geng.