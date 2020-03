Bern riecht bezaubernd! Bestellen Sie die Parfum- Kreationen «aarewasser» und «finn» der Berner Parfumeurin Brigitte Witschi und schenken Sie Emotionen. Irina Steinmann

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

oder füllen Sie das Online-Formular aus.



Konditionen

Portofreie Lieferung

Lieferfrist 2 Arbeitstage



Bestellformular – hier ausfüllen



Die Bern Collection lässt sich von den Düften der Hauptstadt inspirieren, atmet Stimmungen ein, vertieft Erinnerungen und schenkt Emotionen!



Mit den zwei Parfum- Kreationen «aarewasser» und «finn» beschreibt die Berner Parfumeurin Brigitte Witschi die Hauptstadt auf ihre Art und Weise:



«aarewasser»

«Aare – grüner, tiefer Fluss – frisch, kühl und belebend.

Eingefangen habe ich das kühle Grün, die Frische

beim Vorüberziehen der Wellen, die Tiefe des Grundes

und die Sehnsucht, den Traum hinter all den Ufern… »



«finn»

«Finn – starker, eigenwilliger Bär- stolz und voller Würde!

Eingefangen habe ich das mystische und animalische

Dunkel seiner Gestalt, das Grün und die waldige Frische seiner Umgebung

vereint mit dem aquatischen Hauch der vorüberziehenden Aare…»



Angebot

aarewasser, Eau de Parfum / Natural Spray, 30 ml

finn, Eau de Parfum / Natural Spray, 30 ml

kreiert von Brigitte Witschi (art of scent, Bern)



Preis

aarewasser oder Finn Fr. 69.-

aarewasser und Finn für nur Fr. 118.-



Ihr Vorteil

Bestellung aarewasser oder Finn -> Wir schenken Ihnen das Porto.

Bestellung aarewasser und Finn -> Sie sparen Fr. 10.- pro Flasche und wir schenken Ihnen das Porto.



Links

aarewasser

finn

Brigitte Witschi