Bern versumpft in der eigenen Geldgierigkeit

Ohne Scham erklärt uns die Berner Stadtregierung, wie sie in Corona-Zeiten die Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, mit neu geschaffenen Parkkarten schröpfen wollen. Bern versumpft in der eigenen Geldgierigkeit. Wiederum sollen die Auswärtigen die Berner Stadtkassen vor der Pleite retten. Und das, obwohl wir bei einem kurzen Spaziergang durch Berns Gassen angewidert mitbekommen haben, wie es heute wirklich um unsere Hauptstadt steht: Dreckig und ekelerregend ist sie geworden. In den Lauben riecht es nach Urin und Fäkalien. Völlig niedergeschlagen und enttäuscht sind wir wieder aus der Hauptstadt geflohen. Walter Pfäffli und Mirjam Sommer, Burgdorf

Parkkarten trotz wenig Parkplätzen

Die Stadt Bern will Parkkarten verkaufen, um die Finanzen aufzubessern. Was nützen Parkkarten, wenn es kaum mehr Parkplätze gibt? Die rot-grüne Regierung hat zugunsten von Velowegen und Flanierzonen viele Parkplätze aufgehoben und wird das noch weiterhin tun. Heinz Aebi, Bern

Betriebe sollen Pflegende wertschätzen

Meine Hochachtung vor Sandra Keller: 27 Jahre im Pflegeberuf, und das im selben Betrieb. Das spricht für ihren Arbeitsplatz, ihre Vorgesetzten, die Institution. Nicht nur der Lohn, die Anerkennung des Pflegeberufs oder die Freude an dessen Ausübung spielen eine Rolle, sondern auch Ärzte, mit denen ein enges Arbeitsverhältnis besteht. Oft haben die Institutionen Leitbilder und ethische Grundsätze im Umgang mit allen Beteiligten. Immer wieder werden die Regeln bei Pflegenden ausser Kraft gesetzt. Immer wieder werden diese für Missstände verantwortlich gemacht, für die sie gar nicht verantwortlich sind. Um das Berufsimage zu verbessern und die Pflegenden im Arbeitsprozess zu halten, sollten die Betriebe die Pflegenden und ihre Arbeit wertschätzen, sie in schwierigen Situationen unterstützen, pflegefremde Aufgaben reduzieren und sie als vollwertige Mitglieder akzeptieren. Rosmarie Blaser, Schüpfen

Der Bundesrat hat genug Rückgrat

Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass die Gastrobranche vom Bundesratsentscheid enttäuscht ist, kann ich – anders als Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer – zwischen Coiffeur- und Restaurantbetrieb bezüglich Pandemie unterscheiden: Beim Coiffeur sind nur wenige Leute, was dort eine bessere Kontrolle als in einem Restaurant ermöglicht. Zudem stellt sich die Frage, wie rentabel es ist, ein Restaurant offen zu halten, wenn die Kundschaft ausbleibt. Ich jedenfalls würde derzeit kaum ein Restaurant aufsuchen. Casimir Platzer kann nicht mehr behaupten, dass ihm die Gesundheit wichtiger ist als die Wirtschaft. Da vertraue ich lieber Bundesrat Alain Berset. Er hat im Kampf gegen die Pandemie genug Rückgrat, um auf die Wissenschaft und nicht auf Besserwisser zu hören. Walter Stucki, Hünibach

Ich finde es arrogant von den Parlamentariern, sich partiell gegen einen Entscheid des Bundesrats, der in einem Gesamtkontext gefällt worden ist, zu stemmen. Heinz Nievergelt, Bätterkinden

Vernunft und Geduld statt Arroganz und Übermut

Es ist verständlich, dass alle Wirtschaftszweige so schnell wie möglich wieder Umsätze und Gewinne erzielen möchten und daher Lobbying betreiben bei den Parlamentsangehörigen. Ich finde es arrogant von den Parlamentariern, sich partiell gegen einen Entscheid des Bundesrats, der in einem Gesamtkontext gefällt worden ist, zu stemmen. Würde hier der Bundesrat übergangen, wäre dies ein falsches Signal an andere Branchen. Es geht ja letztlich beim skizzierten Ausstiegsszenario darum, dass es nicht zu rasch wieder zu starken Bewegungen in der Bevölkerung kommt. Ein schrittweiser Wiedereinstieg in die Normalität ist am sinnvollsten. Es braucht von allen Seiten Vernunft und Geduld. Aber auch etwas Demut – Arroganz und Übermut sind fehl am Platz! Heinz Nievergelt, Bätterkinden

Wachsam bleiben im Kielwasser der Panik

Das Coronavirus scheint den Frühling und die von den Regierungen verordneten Massnahmen nicht zu mögen und befindet sich gemäss offiziellen Daten auf dem absteigenden Ast. Um aus dem Lockdown wieder herauszukommen, werden in ganz Europa diverse Strategien vorangetrieben. Schutzmaskenpflicht, Contact-Tracing-Apps für Smartphones und ein Impfstoff sollen helfen, dass der Lockdown-Exit gelingt. Die Lockerungen der Massnahmen werden meist nur in Zusammenhang mit den erwähnten Eindämmungshilfen in Aussicht gestellt. Bei der Frage, was von diesen Möglichkeiten die beste wäre, tappen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft im Dunkeln. Bleiben wir wachsam und lassen uns im Kielwasser der Panik keine Dinge vorschreiben, die unsere Privatsphäre, unsere Grundrechte oder unsere körperliche Unversehrtheit gefährden könnten. David Furer, Steffisburg

Alle haben die Möglichkeit mitzureden

Es mag sein, dass die Exit-Strategie des Bundesrates eher zögerlich daherkommt. In einer Demokratie wie in unserer haben alle die Möglichkeit, mitzureden und ihre Meinungen kundzutun. Was lobenswert ist. Ich habe nur Mühe damit, wenn nun – kaum ist die Kurve abgeflacht und das Gesundheitswesen nicht an seine Grenzen gekommen – die Partikular- und Parteiinteressen blühen. Den Bundesrat nun so stark und frontal anzugreifen, wie viele es tun, zeugt von Überheblichkeit, Arroganz und Respektlosigkeit. Franco Sommaruga

