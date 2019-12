Jugendliche für ehrenamtliches Engagement im Sport motivieren

Anfang Dezember führte die Abteilung Sport des Amtes für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär im Forum Sumiswald ein erstes Ausbildungswochenende im Rahmen von «1418coach» durch. Rund 50 Jugendliche aus den Sportarten Turnen, Leichtathletik, Geräte- und Kunstturnen und Gymnastik Tanz, um ihren ersten Schritt in ihrer künftigen Leiterkarriere zu machen.

Wegen der grossen Nachfrage bietet die Abteilung Sport im Jahr 2020 vier bis fünf Ausbildungswochenenden in verschiedensten Sportarten an. Ein «1418coach»-Wochenende besteht aus allgemeinen und sportartenbezogenen Schulungselementen. Die Jugendlichen lernen, wie man kleine Spiele selber organisiert und die Kinder entsprechend instruiert und besprechen Merkmale eines guten Trainings und was sie dazu beitragen können.

Wenn die Jugendlichen danach in ihren eigenen Vereinen selber ein Aufwärmen gestalten, oder Übungen vorzeigen, geschieht dies immer unter der Begleitung eines «Gottis» oder «Göttis». Denn am Ausbildungswochenende erlernen die Jugendlichen die Grundlagen des Leitens. Die persönliche Unterstützung von erfahrenen Trainerinnen und Trainern im Nachgang ist jedoch zentral, wie die Polizei- und Militärdirektion in ihrer Mitteilung ausführt.

Angesprochen werden mit dem Programm Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Diese sollen ab dem 18. Lebensjahr dann die J S-Grundausbildung absolvieren. www.be.ch/1418coach