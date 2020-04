Matura-Zwist unter Kantonen – Berner Schulen im Schongang Die Berner Bildungsdirektion legt das Leistungsprinzip auf Eis. Anders als in Nachbarkantonen gibt es wegen Corona weder Maturaprüfungen noch Noten. Stefan von Bergen

Für rund 2000 Berner Gymnasiastinnen und Gymnasiasten fällt der Anmarsch zu den Maturaprüfungen wegen der Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich aus. Foto: Alessandro Meocci

Berner Schülerinnen und Schüler können sich derzeit zurücklehnen. Wegen der Corona-Pandemie fallen die Maturaprüfungen sehr wahrscheinlich aus. In der Volksschule gibt es in der Periode des Fernunterrichts keine Noten. Nach der Wiedereinführung des Präsenzunterrichts am 11. Mai zählen nur Noten, die den Schnitt der Schüler anheben.