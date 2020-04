Kreative Lösung in Erlenbach – Besuch-Box fürs Altersheim Trotz Besuchsverbot: Im Alterszentrum Lindenmatte können Angehörige jetzt über eine Besuch-Box mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sprechen.

Standortleiter des Alterszentrums Lindenmatte Stephan Simon und Rita Brunner demonstrieren, wie ein Gespräch in der «Bsuechsbox» abläuft. Foto: PD

Das Alterszentrum Lindenmatte in Erlenbach hat sich am Vorbild des Alters- und Pflegeheims Risi in Wattwil im Toggenburg orientiert und eine Besuch-Box installiert. Dank dieser können sich Angehörige mit den von einem Besuchsverbot betroffenen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern – getrennt durch eine Plexiglasscheibe – von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Im Inneren des Heims wurde zu diesem Zweck ein rollstuhlgängiges Mehrzweckbüro mit grossem Fenster für die neue Nutzung geräumt. An der Aussenwand des Gebäudes wurde eine hölzerne Box erstellt.

Bewohner und Besucher sitzen sich gegenüber und sprechen frei oder übers Telefon. Die Vergabe der halbstündigen Besuchstermine erfolgt durch die Bereichsleitung Pflege, Anfragen von Angehörigen sind an Standortleiter Stephan Simon zu richten. Dieser räumt ein: «Es gibt vorderhand pro Tag bloss vier Termine. Härtefälle – also Bewohnende, die mit dem Ausbleiben der Besucher besondere Mühe haben – werden bevorzugt behandelt.» Pro Besuch ist nur eine Person in der Box erlaubt, und ein Besuch darf maximal 30 Minuten dauern. (pd)

( PD )