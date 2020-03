EHC Biel im Playoff – Biel rettet die Berner Ehre Derweil der SCB und die SCL Tigers den Gang in die Platzierungsrunde antreten müssen, trifft der EHC Biel im Playoff-Viertelfinal auf Genf. Marco Oppliger

Leistungsträger: Der EHC Biel wird im Playoff nicht zuletzt auf Marc-Antoine Pouliot und Toni Rajala angewiesen sein. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es war ein wenig wie in den goldenen 1970er-Jahren: In der vergangenen Saison bildeten Bern, Biel und die SCL Tigers wochenlang die Tabellenspitze. Alle drei Teams qualifizierten sich für das Playoff, der SCB wurde Meister. Doch auf den Höhen- folgte der Tiefflug: In diesem Frühjahr müssen Eishockeyfans aus der Hauptstadt und dem Emmental – wollen sie Playoff-Spiele sehen – wohl oder übel ins Seeland reisen. Der EHC Biel rettet damit die Berner Ehre, doch blickt auch er auf eine reichlich turbulente Qualifikation zurück.

Weil die Bieler nach einem einmal mehr starken Saisonstart im Dezember arg aus dem Tritt gerieten. Sie scheiterten im Viertelfinal der Champions Hockey League trotz hervorragender Ausgangslage an Frölunda, sie unterlagen im Cup Ajoie, und sie verloren in der Meisterschaft acht Spiele in Folge. Immerhin: Zuletzt fing sich das Team von Antti Törmänen wieder, sicherte sich auf Platz 5 das Playoff-Ticket relativ sicher. Nun trifft es im Viertelfinal – sollte er denn durchgeführt werden – auf Servette.

Angesichts der Achterbahnfahrt der letzten Monate überrascht das Verdikt von Martin Steinegger. Der EHCB-Sportchef lobt das Team nach der 2:4-Niederlage in Langnau, sagt, es habe sich in der Qualifikation eine sehr gute Note verdient. Sein positives Verdikt ist vor allem auf die Verletzungssorgen zurückzuführen, welche in den letzten Monaten ein stetiger Begleiter des EHCB waren. Phasenweise umfasste das Lazarett neun Spieler. «Ich machte mir wirklich Sorgen, hatte Respekt davor, was auf uns zukommen würde», sagt Steinegger. Deshalb bezeichnet er die vierte Playoff-Qualifikation in Folge als die wertvollste.



Nun also bekommt es der EHCB mit Servette zu tun. Starke Ausländer, starke Nachwuchsspieler – mit diesem Mix haben die Genfer die Konkurrenz überrascht. Und doch bleibe Servette eben Servette, meint Damien Brunner: «Es hat ein paar Krieger in seinen Reihen, das Ganze wird physisch werden. Aber das ist nicht unser Spiel, wir müssen das mit unseren Stärken abfedern, spielerisch vorgehen.» Der Stürmer übrigens hat eine klare Meinung dazu, wie die Meisterschaft nun fortgeführt werden soll. «Natürlich gehören Fans dazu, es ist schade ohne die Stimmung», sagt er. «Aber wir wollen einfach spielen, egal, wie.»