Die Frauen von Mar del Plata

Von Joel Hanhart (publiziert am Fri, 23 Aug 2019 22:10:49 +0000)

Was die Copacabana für Brasilien, ist Mar del Plata für Argentinien. Hier, ein paar Autostunden südwärts von Buenos Aires, sonnt und zeigt man sich am Meer. Es ist quasi das Epizentrum des argentinischen Sommertourismus, und das seit vielen Generationen. So findet sich unter den Tausenden von Strandbesuchern auch einige besonders treue Seelen, die ihre Ferien schon unzählige Male in Mar del Plata verbrachten. Genau die hat sich Fotograf Ignacio Coló für sein Projekt herausgepickt.