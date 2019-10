Der Kampf gegen Ebola

Dass dieser Ausbruch sich so hartnäckig hält, hängt auch mit der komplizierten Sicherheitslage im Osten der Demokratischen Republik Kongo zusammen. Zehn Jahre sind seit dem offiziellen Ende des Bürgerkriegs vergangen, doch die Region ist immer noch ein Unruheherd. Wegen der instabilen Lage ist der Virus besonders schwer in den Griff zu bekommen. Die Helfer haben keinen Zugang zu den besonders gefährlichen Regionen, immer wieder kommt es zu gewaltsamen Angriffen auf die Mitarbeiter der WHO oder von Hilfsorganisationen.

Die Bevölkerung ist teils auch sehr misstrauisch gegenüber der Krankheit, es kursieren verschiedenste Gerüchte, z.B. dass Ebola gar nicht existiere und dass die behandelnden Ärzte Blut und Körperteile für Hexerei stehlen würden oder dass das Virus gezielt in Umlauf gebracht werde. Nicht hilfreich sind dabei zum Beispiel auch Tweets wie jener von Chris Brown an seine weltweite Gefolgschaft: „Ich weiss nicht… Aber ich denke, diese Ebola-Epidemie ist eine Form der Bevölkerungskontrolle“.Das erschwert die Arbeit der Helfer sehr.

Wenn man einmal an Ebola erkrankt ist und sich davon erholt, dann ist die Chance sehr klein, sich nochmals anzustecken. Die Überlebenden werden aber oft gemieden und von der Gesellschaft verstossen, sie gelten als schmutzig und ansteckend. Einige verschreiben sich deswegen dem Kampf gegen den Virus und werden Pfleger und Pflegerinnen in den Ebola-Behandlungszentren. Immer noch haben viele Erkrankte Angst in diese Zentren zu gehen, in denen sie von Angehörigen isoliert und von vermummtem Personal behandelt werden. Dabei haben Erkrankte, die in ein Ebola-Behandlungszentrum eingeliefert werden, grosse Chancen, die Krankheit zu überleben. Von den 1’555 Menschen, die bislang in einem Ebola-Behandlungszentrum behandelt wurden, konnten 1’000 geheilt werden, teilte die WHO Anfang Oktober 2019 mit. Die Medikamente und Impfstoffe werden immer wirksamer und man hofft nun, dass sich die guten Nachrichten verbreiten und die Leute dann freiwillig in die Kliniken kommen.

