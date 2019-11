Ein Blick hinter den Eisernen Vorhang

Von Rebecca Pfisterer (publiziert am Fri, 01 Nov 2019 15:30:33 +0000)

Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls bringt der Verlag Walther König den Bildband «The Freedom Within Us» heraus, der die letzten zehn Jahre der Deutschen Demokratischen Republik aus der Sicht von 16 Fotografinnen und Fotografen zeigt. Die Wirtschaft der DDR brach gegen Ende langsam aber sicher zusammen, das Land befand sich im freien Fall und alles, was den Menschen übrig blieb, war auf seinen unvermeidlichen Zusammenbruch zu warten. Langeweile, Ungeduld und Sehnsucht nach etwas anderem wurden bei den Leuten durch diesen Zustand hervorgerufen, und das in einem Staat, dessen Macht auf der Unterdrückung und Einschränkung des Einzelnen beruhte.

Diese Bilder zeigen aus verschiedensten Perspektiven, wie in so einem Umfeld die Fotografie dazu genutzt wurde, individuelle Freiheiten zum Ausdruck zu bringen.