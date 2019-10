Paläste im Untergrund

Von Joel Hanhart (publiziert am Thu, 17 Oct 2019 10:00:00 +0000)

Unter der schnöden Neonröhre auf die Metro warten? Njet, nicht in der Station Avtovo in St. Petersburg. Hier, 12 Meter unter der Erdoberfläche, darf der gemeine Passagier unter Stuckdecken und Kronleuchtern die Zeit auf dem Perron totschlagen und sich dabei ein bisschen so fühlen wie einst Peter der Grosse – der Zar, der die Stadt erbauen liess. In der ehemaligen UdSSR hatte das Prächtige Programm: Wie vielen Bauten in jener Zeit verpasste man auch Metro-Bahnhöfen einen monumental anmutendes Aussehen.