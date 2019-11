Wenn Barttragen zum Sport wird

Von Joel Hanhart (publiziert am Sat, 23 Nov 2019 23:10:24 +0000)

Für manche ein lästiges Übel, für andere ein Statement: die Gesichtsbehaarung. Wer aktuell seinen Schnauzer für den guten Zweck spriessen lässt – Stichwort Movember – wird so schnell nicht an jene Typen rankommen, die sich kürzlich in Tinley Park, Illinois, versammelten. Denn für die Teilnehmer der «National Beard and Moustache Championships» ist der Bart ein Leistungsausweis. In rund 50 Kategorien, die vom Dalí-Schnauz bis zum Amischbart reichen, kürte die Jury Anfang Monat zum wiederholten Mal die schönsten Männerzierden der USA.