Investieren Sie 3.-Säule-Gelder vorsichtig!

Die von Ihnen erwähnte Crowdlitoken ist eine Tochterfirma der Thurgauer Crowdli AG, welche Liegenschaftengeschäfte via Crowdfunding anbietet. Crowdlitoken selbst hat eine digitale Anleihe mit einer Laufzeit von 25 Jahren lanciert. Damit kann man auch als Privatinvestor bereits mit geringen Beträgen in Immobilien investieren.

Ziel der Firma ist es, 100 Millionen Franken am Kapitalmarkt einzusammeln und in unterschiedliche Immobilienarten anzulegen. Das besondere dieser auf der Blockchain basierten Anleihe besteht darin, dass man sein Geld nicht einfach nur in den Immobilientopf gibt, sondern man als Anleger einzelnen entscheiden kann, in welche Immobilien aus dem Portfolio die eigenen Gelder fliessen sollen. Man hat also gewisse Wahl- und Mitsprachemöglichkeiten.

Auch wenn man einmal positioniert ist, kann man später erneut jeweils monatlich unkompliziert zwischen verschiedenen Immobilien innerhalb des Depots wechseln. Entsprechend bekommt man aber nur die Erträge aus dem Liegenschaften, für die man sich entschieden hat. Wenn man eine gute Wahl trifft, hat man höhere Erträge – bei schlechter Wahl sind die Erträge geringer.

Investieren kann man in die Obligation in Schweizer Franken, Euro oder mit der Cryptowährung Ethereum. Ähnlich wie bei einem Immobilienfonds werden jährliche Verwaltungsgebühren von 0,75 Prozent sowie weitere drei Prozent bei Kauf oder Verkauf verrechnet. Dazu kommt im positiven Falle eine Erfolgsgebühr.

Ausserdem soll das Agio bewusst begrenzt werden. Seit dem Frühsommer darf die im Fürstentum Liechtenstein beheimatete Crowdlitoken ihre Immobilienanleihe auch in der Schweiz vertreiben, nachdem sie von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) grünes Licht bekommen hat. Die Finma kam zum Schluss, dass es für den Vertrieb der digitalen Anleihe keine besondere Bewilligung braucht.