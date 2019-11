Kurzer Anlagehorizont bedeutet hohes Risiko

Grundsätzlich können Sie Ihr 3. Säule-Geld bis zum Bezug problemlos in Vorsorgefonds investieren. Falls Sie nach Erreichen Ihres ordentlichen Rentenalters in zwei Jahren nicht weiterarbeiten, müssen Sie das 3. Säule-Geld beziehen. Das bedeutet, dass Ihr Anlagehorizont auf zwei Jahre beschränkt wäre. Sie wären bei der Wahl der Anlageklassen ziemlich eingeschränkt.

Wenn Sie jetzt einen Vorsorgefonds mit einem hohen Aktienanteil kaufen, was ansich die höchsten Renditechancen verspricht, gehen Sie das Risiko ein, dass dieser Fonds im Rahmen einer breiten Marktkorrektur ausgerechnet dann tief im Keller notiert, wenn Sie Ihre Säule 3a bei der Pensionierung beziehen und Sie deshalb die Fondsanteile verkaufen müssen.

Wer kurz vor der Pensionierung in Vorsorgefonds investiert, läuft Gefahr, dass er diese zu einem schlechten Zeitpunkt abstossen muss. Sie könnten daher nur Fonds nutzen, die sehr geringe Kursschwankungen aufweisen. Das heisst aber auch, dass Ihre Renditemöglichkeiten bescheiden wären.

Es gibt aber auch Anbieter, deren Vorsorgefonds Sie auch nach einem Bezug der Säule 3a im Rahmen der Pensionierung in Ihr Wertschriftendepot überführen können. Dann hätten Sie einen deutlich längeren Anlagehorizont und könnten die Papiere auch fünf bis zehn Jahre liegenlassen, da Sie das Geld vorderhand nicht brauchen.

Solange Sie noch arbeiten, dürfen Sie in die steuerbegünstige Säule 3a einzahlen und den Betrag dann im Folgejahr in der Steuererklärung in Abzug bringen. Je nach Ihrer persönlichen Situation könnte es sich allenfalls aber auch lohnen, die Säule 3a noch vor der ordentlichen Pensionierung zu beziehen. Falls Sie mehrere Säule 3a-Konten besitzen, was ich empfehle, können Sie die 3. Säule gestaffelt beziehen. Damit sparen Sie in den meisten Kantonen beim Bezug Steuern.