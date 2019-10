Häppchenweise Fondsanteile kaufen? Macht Sinn!

Von Martin Spieler (publiziert am Fri, 11 Oct 2019 02:50:26 +0000)

Durch den Verkauf meines Grosselternhauses bleibt mir und meiner Frau genügend Geld, um in den nächsten fünf Jahren davon zu leben. Auf der anderen Seite bauen wir Vermögen auf. Der Berater bei der UBS ist der Meinung, dass wir unser monatliches Renten-Einkommen laufend anlegen sollten. Er schlägt uns dafür den UBS Strategy Equity oder UBS Global High Dividend und UBS Swiss High Dividend vor. Die CS hingegen empfiehlt uns den CS European Dividend Plus Equity Fund, CS Swiss Dividend Plus Equity Fund, CS Global Dividend Equity Fund und als Favorit den CS 130/30 Swiss Equity Fund. Ist die Strategie, monatlich mit einem festen Betrag Anteile an einem oder mehreren der vorgeschlagenen Fonds zu kaufen eine gute Idee? C.R.