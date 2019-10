Wie umgehen mit den Währungsrisiken?

Angesichts der rekordtiefen Zinsen und den Minusrenditen bei sehr sicheren Schweizerfranken Anleihen weichen viele Anleger, die Wert auf Sicherheit legen, auf Fremdwährungsobligationen aus.

Faktisch hat man bei den Obligationen zwei Möglichkeiten: Entweder man bleibt im Schweizer Franken und macht Abstriche bei der Schuldnerbonität, weil man mit Top-Schuldnern nichts mehr verdient oder sogar Geld verliert. wie bei den Bundesobligationen. Oder aber man flüchtet in Obligationen in anderen Währungen, die noch immer höhere Zinsen bieten, selbst wenn man auf Schuldner mit guter Bonität setzt.

Was viele Privatanleger bei beiden Schritten zu wenig beachten, sind die damit verbundenen Konsequenzen. Bei schlechteren Schuldnern ist die Folge naheliegend: Man trägt ein höheres Ausfallrisiko.

Bei Fremdwährungsanleihen trägt man über das reine Schuldnerrisiko hinaus zusätzlich ein erhöhtes Währungsrisiko. Leider stelle ich fest, dass dieses von Privatanlegern oft unterschätzt wird. Auch Währungsprognosen bringen da wenig, denn sie sind meistens falsch. Meines Erachtens sind Währungsvoraussagen etwas vom Schwierigsten, da die Währungsentwicklung von sehr vielen Faktoren abhängig ist.

Ebenso wichtig wie die Frage nach der Währung ist für mich die Frage, was Sie denn mit dem Geld machen, wenn Sie Ihre Buchverluste jetzt realisieren würden. Sie müssen ja das Geld wieder anlegen und da stellt sich die Frage nach den Alternativen. Wenn jemand, wie Sie, bereits in norwegischen Kronen und Neuseeland-Dollar investiert ist, würde ich derzeit Ihre Buchverluste nicht realisieren, sondern neue Anleihen in den entsprechenden Währungen zeichnen. Damit erreichen Sie bei vergleichbarer Schuldnerqualität eine wesentliche höhere Rendite, als wenn Sie das Geld wechseln und dann im Schweizerfranken in Obligationen investieren.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie das Geld längere Zeit nicht brauchen, was ich aus Ihrem Schreiben schliesse. Gerade Norwegen dürfte künftig für Anleihen eher noch attraktiver werden. Denn anders als die meisten Notenbanken der Welt strafft die norwegische Notenbank ihre Geldpolitik weiter und hat die Zinsen erhöht, zumal die norwegische Wirtschaft gut läuft und die Teuerung angezogen hat.