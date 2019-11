Wie man den Kinderbatzen am besten anlegt

In Ihrem konkreten Fall würde ich einen Indexfonds nutzen, der weltweit breit diversifiziert in Aktien investiert, wie sie die grossen Fondsanbieter wie Swisscanto, UBS oder CS anbieten. Oder Sie erwerben im Umfang von je 1000 Franken je einen an der Börse gehandelten Exchange Traded Fund, der an Swiss Market Index, den Euro-Stoxx-50-Index, den S&P500-Index, den MSCI-China und den MSCI-World-Index gekoppelt ist.

All diese Produkte können Sie auch mit kleinen Beträgen bei Ihrer Bank kaufen. Und Sie zahlen nicht allzu hohe Gebühren. Ihr Enkel hat aber eine hohe Chance, dass er sich später bei seiner Volljährigkeit über einen positive Entwicklung des von Ihnen bei seiner Geburt investierten Geldes freuen darf.

Der Beitrag Warum sich für den Kinderbatzen Aktien aufdrängen erschien zuerst auf Geldblog.