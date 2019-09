Was bringt «Switzerland First» tatsächlich?

Schweizer Aktien haben in der Tat viele Vorteile. Wir haben hierzulande das Glück, dass wir trotz geringer Grösse auf kleinem Raum eine Vielzahl von weltweit tätigen Firmen aufweisen. Einige Unternehmen wie Nestlé, Novartis oder Roche gehören in ihren Branchen sogar zur Weltspitze.

Ich halte daher die Zusammensetzung des Swiss Market Index mit den zwanzig grössten Schweizer Börsenunternehmen für weit attraktiver als etwa jene des Deutschen Aktienindex DAX. Wenn Sie in Schweizer Aktien investieren, haben Sie auch den Pluspunkt, dass Sie im Schweizerfranken bleiben können und somit kein direktes Währungsrisiko eingehen. Indirekt tragen Sie natürlich sehr wohl auch ein Währungsrisiko, da viele der Schweizer Börsenfirmen stark international tätig sind und somit stark den Währungseinflüssen ausgesetzt sind.

Eine Vielzahl von erfolgreichen und stark exportorientierten Unternehmen hat den Hauptsitz in der Schweiz, obschon sie hier im Land nur wenig Umsatz und Gewinn erwirtschaften, sondern den Grossteil im Ausland.

Dass hierzulande in Relation zur Grösse des Landes überdurchschnittlich viele Unternehmen Ihren Hauptsitz haben, ist kein Zufall, sondern eine Folge unserer attraktiven Rahmenbedingungen. Politische Stabilität, Rechtsicherheit, Offenheit, hohes Qualitätsbewusstsein, ein hoher Bildungsstand, ein liberales Arbeitsrecht, Innovationsfähigkeit, eine starke Währung und wettbewerbsfähige Steuersätze sind nur einige von vielen Pluspunkten der Schweiz, die mit zum Wohlstand unseres Landes beigetragen haben.

Diesen positiven Rahmenbedingungen gilt es Sorge zu tragen. So sehr ich die Schweiz und die hiesigen Börsenfirmen schätze, rate ich Ihnen dennoch, international breit zu diversifizieren und nicht allein nur auf hiesige Börsenwerte zu setzen.

Es stimmt, dass der Swiss Market Index im bisherigen Jahr im internationalen Vergleich besser performt hat als viele andere Märkte im Ausland. Daraus können Sie aber nicht ableiten, dass dies auch künftig so bleibt. In anderen Jahren sind Sie deutlich schlechter gefahren, wenn Sie nur auf SMI-Werte gesetzt hatten.

Dass der SMI aktuell so gut dasteht, ist in erster Linie der erfreulichen Kursleistung von Nestlé und Novartis zu verdanken, die im bisherigen Jahresverlauf über 20 Prozent zugelegt haben. Wenn die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche mal weniger gut ziehen, was immer wieder vorkommt, müssten Sie sich mit einer schwachen Performance zufrieden geben.