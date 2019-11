Wer auf den SMI-Crash wettet, riskiert viel

Von Martin Spieler (publiziert am Tue, 26 Nov 2019 03:50:41 +0000)

Sie haben kürzlich einen interessanten Artikel darüber gebracht, wie man Geld verdienen kann, wenn der SMI sinkt. In diesem Kontext hatte der Leser in seiner Frage auch das ETF-Produkt Lyssl erwähnt. Das finde ich auch interessant, staune aber über den brutalen Kurseinbruch in den letzten zehn Monaten. Ist das nur der Effekt der steigenden Börsen? S.A.