Vom Liebling Hitlers zum Verräter

«In einer Viertelstunde bin ich tot» – so verabschiedet sich Erwin Rommel am 14. Oktober 1944 von Frau und Sohn. Vor dem Haus in Herrlingen bei Ulm warten Adolf Hitlers Chefadjutant sowie der Chef für Ehrenangelegenheiten im Heerespersonalamt – und eine Ampulle Zyankali. Die beiden Generäle bringen den Generalfeldmarschall zu einem Waldstück. Dort zerbeisst er die mit dem tödlichen Gift gefüllte Kapsel.