Im Abendlicht schritten die Passanten über den Hirschen­graben. Ich wartete aufs Tram, Pachelbels Kanon in D-Dur im Ohr. Die lyrische Musik passte in die prosaische Szenerie. Die Geigen strichen wie die Fussgänger aneinander vorbei, vermischten sich miteinander und zogen weiter. Ich überlegte, ob ich je an einer Hochzeit war, an der Pachelbels Kanon nicht gespielt wurde.