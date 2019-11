Auf in den Kampf, liebe Väter!

«Hinter jeder Mutter, die arbeitet, steht ein starker Vater»

Vielleicht fragen Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser, weshalb ich Ihnen das alles erzähle. Vielleicht möchten Sie mir an dieser Stelle entgegnen, dass meine Ausführung ein alter Zopf und unser Modell keine Ausnahmeerscheinung (mehr) ist. Und ja, ich kenne tatsächlich etliche Paare mit Kindern, die bereits seit Jahren eine 50/50 Aufteilung leben. Dass ich auf den Strassen unserer Siedlung am Morgen jeweils zahlreichen Vätern mit angeschnalltem Tragetuch oder Kinderwagen auf dem Weg in die Kita oder zum Spielplatz begegne, während ihre Partnerin bereits im Tram zur Arbeit sitzt, macht Mut und verleitet mich dazu, ein altbekanntes Sprichwort in folgende Worte umzuformulieren: «Hinter jeder Mutter die arbeiten geht, steht ein starker Vater, der ihr dabei den Rücken freihält.»

Dass es ausserhalb unserer Bubble aber noch ein weiter Weg zur allgemeinen Selbstverständlichkeit einer solchen Rollenaufteilung ist, zeigen Zahlen einer aktuellen Erhebung des Bundesamts für Statistik. Gemäss dieser übernehmen noch immer in gut zwei Dritteln der Haushalte mit Kindern Frauen den Hauptteil der Hausarbeit. Vier von fünf erwerbstätigen Müttern leisten Teilzeitarbeit. Zum Vergleich: Nur einer von neun erwerbstätigen Vätern (11,4 Prozent) arbeitet nicht Vollzeit.

Unser Modell mag nicht für jeden umsetzbar oder erstrebenswert sein. Vor allem Stimmen aus der Wirtschaft bezeichnen Teilzeitarbeit oft als «ineffizienten Nonsens». Und mit dem Einbinden der Väter in Erziehungs- und Hausarbeit entstehen für diese Fragen, denen sie sich bis anhin nicht stellen mussten: Ja, Väter haben es heute schwerer. Sie müssen Kind und Karriere unter einen Hut bringen.

Die gleiche Herausforderung für beide

Aber das ist nur gerecht, schliesslich stehen Mütter vor der gleichen Herausforderung. «Das Leben kann dadurch aber reicher werden, vielseitiger, weniger eindimensional», antwortet etwa Philosoph Yves Bossart in einem Interview in Barbara Weber-Rupplis Buch «Vatersein». Die Politik mache es derzeit jedoch weder für Männer noch für Frauen leicht, Kind und Karriere zu verbinden. «Ich hoffe, unsere eigenen Kinder werden in Zukunft bessere Voraussetzungen haben», so Bosshart.

Dazu sage ich nur: Auf in den Kampf, liebe Väter, und all jene, die es werden wollen! Denn die inexistente Elternzeit – beziehungsweise der nicht vorhandene Vaterschaftsurlaub – begünstigt von den ersten Wochen des Familienlebens an eine ungleiche Arbeitsteilung. Dies gilt es zu ändern, damit ihr auch in der Zeit danach jene Rolle in der Familie, die euch als richtig und wichtig erscheint, einnehmen könnt. Das bedingt aber, dass ihr euch nicht länger hinter der Ich-würde-ja-schon-weniger-arbeiten-nur-geht-das-in-meinem-Job-nicht-Floskel versteckt und wir Frauen im Gegenzug bereit sind, die Familie finanziell zu entlasten. Zudem steht die oftmals von Müttern genannte Begründung, man arbeite nicht Vollzeit, weil man die Kleinen schliesslich beim Aufwachsen begleiten möchte, genauso allen Vätern zu.

Und jetzt bin ich gespannt: Welches Familienmodell leben Sie zu Hause, und weshalb?

