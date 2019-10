Danke, liebe Lehrer!

Danke an …

… die Lehrerin, die ihre Erstklässler vor der Schulstunde wie Gummibälle vor ihrem Pult herumhüpfen lässt, damit sie überschüssige Energie rauslassen und danach viel entspannter stillsitzen können. Und die diesen Start in den Tag auch am Besuchsmorgen durchzieht, trotz einiger erstaunter Elternblicke.

… das Lehrerteam, das Jahr für Jahr an einem dunklen Novemberabend zur Erzählnacht lädt. Anstatt zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen, stehen sie allesamt verkleidet in der Schule bereit, um den Kindern zwei Stunden lang Geschichten zu erzählen und mit ihnen ganz in ein Thema abzutauchen.

… die Lehrerin, welche die Kinder jeden Morgen von Neuem auswählen lässt, wie sie sie begrüssen möchten. Anstatt bloss eine Hand nach der anderen zu schütteln, heisst die Lehrerin dadurch jedes einzelne Kind viel bewusster willkommen.

… die Drittklasslehrerin, die beschlossen hat, den Kindern am Sieben-Lektionen-Tag konsequent keine Hausaufgaben mehr zu geben. Sie habe gemerkt, dass ihre Schüler nach dem langen Tag eine Pause brauchten. Also gönnt sie ihnen diese, anstatt sich strikt an die schulinternen Vorgaben zu halten.

… den Chemielehrer, der seinen freien Nachmittag opfert, um interessierten Primarschülern die Chemie auf unterhaltsamste Weise näherzubringen. Mit Experimenten rund um PET-Flaschen nämlich – kleine Explosion inklusive.

… die Lehrerin, die zur Freude der Kinder nach der Turnstunde spontan noch eine halbe Stunde weiter Fussball spielt, anstatt ihre Pause bis zum nächsten Meeting ganz in Ruhe zu geniessen.

… das Lehrerduo, das Verständnis zeigt, wenn das Kind es nicht hinkriegt, die wichtigen Infos zuverlässig zu Hause abzuliefern: Spontan wird ein Chat eingerichtet, in dem die Eltern alle Infos direkt nach Hause erhalten.

… den Schulleiter, der eine schlechte Note nicht zur Tragödie macht, sondern die Eltern vielmehr darin bestärkt, ihr Kind in so einem Fall zu trösten und aufzumuntern.

Bestimmt kennen Sie selber noch weitere Beispiele. Tragen Sie sie unten in den Kommentaren ein und verlängern Sie so die positive Liste!

Der Beitrag Danke, liebe Lehrer! erschien zuerst auf Mamablog.