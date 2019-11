Der Sohn kommt, der Vater geht

Ich war gerade mit meiner Familie unterwegs im Zug als mich meine Mutter angerufen hat. Hiobsbotschaft: Mein Vater wurde nach einem Herzstillstand ins Kantonsspital geflogen. An jenem Tag und an den darauffolgenden klingelte mein

Handy so oft wie sonst nie. Wir bewegten uns zwischen Hoffen und Bangen, das nach sechs Tagen sein Ende fand. Mein Vater ist gegangen. Er, der mit seinen Enkelkindern noch so viel hat erleben wollen: Fussballspielen, wandern oder durch den Wald streifen. Vieles hätte er ihnen erzählen können. Jetzt bin ich es und ihr Nani (meine Mutter), die meinen Kindern von ihrem Grosspapi berichten werden – davon wie er war und was er gerne mit ihnen unternommen hätte.

Plötzlich scheinen die Rollen umgedreht. Ich leide mit meiner Mutter und mache mir zeitweise Sorgen um sie. Willkommen in der sogenannten Generation Sandwich. Froh bin ich um meine Schwester, die sich um einiges kümmert und froh darum,

dass ihre Kinder bereits grösser sind. Froh auch darum zu wissen, dass unsere zwei Kinder im besten Falle auch mal ihre Sorgen um ihre Eltern teilen können.

Meine dreijährige Tochter weiss, dass ihr Nani und ihre Mutter traurig sind. «Weil Grosspapi gestorben ist und jetzt im Himmel ist, bei Gott und den Engeln», so erzähle ich es ihr und rufe ihr in Erinnerung, was sie in den letzten Ferien mit ihrem Grosspapi erlebt hat.

Was wichtig war, wird unwichtig

Nach einem Besuch auf der Intensivstation wollte ich wie geplant mit Kinderwagen in den Zug steigen. Es fuhr aber ein Ersatzzug ein, sprich ein uralter Chläpper mit (zu) schmalen Türen und ohne Tiefeinstieg. Normalerweise hätte ich mich deswegen aufgeregt. Nicht aber an diesem Tag in meiner «vielleicht stirbt mein Vater Blase». Was zuvor wichtig war, wird plötzlich unwichtig. Ähnlich erging es mir als unser erstes Kind während des Weltcups – meiner liebsten Sportart – geboren wurde: Die Resultate interessierten mich nicht im Geringsten.

Nachdem mein Vater gestorben war, bin ich mit meinem kleinen Sohn an den See gegangen. Es war ein lauer Herbstabend, die Menschen sassen in Cafés, plauderten, lachten, genossen ihren Feierabend. «Hey, was sitzt ihr da und tut so als wäre nichts geschehen?!? Mein Vater ist gestorben! Nichts wird mehr so sein wie es war!» Das wollte ich hinausschreien. Und sie am liebsten an den Schultern packen und schütteln. Ganz ähnlich ist es mir ergangen als ich das erste Mal als Mutter in der Stadt war: Allen wollte ich sagen – nein, zujubeln: Hey, ich bin jetzt Mami! Ich habe ein wunderbares Kind und nichts ist mehr wie vorher. Eine Binsenwahrheit: Mit dem Tod eines lieben Menschen sowie mit der Geburt des eigenen Kindes beginnt eine neue Zeitrechnung. Wie wahr.