Sind Kinder auf der Skipiste noch sicher?

Die Anzahl Kollisionen ist konstant

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung gibt bezüglich der zweiten Frage Entwarnung: «Die Kollisionen zwischen Personen machen seit vielen Jahren konstant rund sieben Prozent aller Ski- und Snowboardunfälle in der Schweiz aus», sagt Sprecher Marc Kipfer zu «20 Minuten». Keine Zunahme also. Und doch sind in den letzten Jahren gleich zwei kleine Kinder nach einem Zusammenstoss auf der Skipiste verstorben.

Müssen also Massnahmen getroffen werden, um die Pisten gerade für die Kleinsten sicherer zu machen? Und wie sollen diese aussehen? In Grindelwald gibt es seit mehr als zehn Jahren eine Tempo-30-Piste. Anfänger und Langsamfahrer sind dort unter sich, was sich zu bewähren scheint.

Neben Anfänger- auch Raserpisten?

Vielleicht müsste man es mit den rasanten Skifahrern genauso machen, findet Riet Campell, Direktor von Swiss Snowsports, dem Dachverband der Schweizer Skischulen: «Eine extra Piste nur für die ganz Schnellen, ähnlich wie ein Snow Park.» Irgendwo müssten die Schnellfahrer schliesslich ihre Energie rauslassen und wenn sie auf einer Piste rasen könnten, würden sie auf den anderen vielleicht zurückhaltender fahren.

Während einige noch viel mehr solche Tempolimiten oder auch ein Mindestalter für schwierige Pisten fordern, sehen andere die Lösung in baulichen Massnahmen. So sollen zum Beispiel Buckelpisten-Abschnitte vor einer Kuppe dazu führen, dass die von oben kommenden Skifahrer ihr Tempo drosseln.